Путин указал Эрдогану на "деструктивную линию поведения Киева"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган поговорили по телефону.

Среди важных для стран тем – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба. Продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. Владимир Путин обратил внимание Реджепа Эрдогана на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объёмы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь в православное Рождество, сообщает пресс-служба Кремля.

Рассмотрен ход реализации пакетных стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 г. о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.