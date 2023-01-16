Югра направила пять миллионов из резервного фонда на восстановление теплоснабжения в Мегионе

Власти Югры направили 5 млн рублей из резервного фонда правительства региона на восстановление теплоснабжения в жилых домах Мегиона. Информация об этом опубликована на едином официальном сайте госорганов ХМАО-Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

"Предоставить бюджетные ассигнования из средств резервного фонда правительства Югры в размере 5 млн рублей для городского округа Мегион в целях закупки чугунных радиаторов и расходных материалов для восстановления теплоснабжения общедомового имущества в многоквартирных домах, циркуляционных насосов для бесперебойного обеспечения магистральных систем теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Напомним, днем 10 января, в сорокаградусные морозы, произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина. Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" Богдан Ермак проинформировал об утечке теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом, на котельной "Южная" сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе. 11 января власти отчитались о ликвидации аварии и подаче тепла в дома, однако многие жители города продолжали жаловаться на холод.

16 января в городе начались работы по восстановлению магистрального трубопровода диаметром 800 мм по улице Кузьмина. Сообщалось, что работа будет выполняться без отключения домов от тепла. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с непринятием мер к устранению последствий коммунальной аварии в Мегионе.