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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Мегионе гимназию перевели на дистанционный режим из-за коммунальной аварии

В Мегионе для школьников 5-11 классов гимназии №5 организовано дистанционное обучение из-за коммунальной аварии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Для школьников с пятого по 11 класс МАОУ №5 "Гимназия" образовательный процесс организован в дистанционной форме в связи с пусконаладочными работами на инженерных сетях учреждения, школьники младших классов занимаются в обычном режиме в своем корпусе.

"В гимназии разработаны локальные акты по организации дистанционного образования, актуальную информацию можно найти на сайте учреждения. В случае возникновения вопросов по организации учебного процесса, необходимо обращаться непосредственно в образовательную организацию или в департамент образования администрации города", - прокомментировала директор департамента образования Татьяна Метринская.

Напомним, днем 10 января, в сорокаградусные морозы, произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина. Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" Богдан Ермак проинформировал об утечке теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом, на котельной "Южная" сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе. 11 января власти отчитались о ликвидации аварии и подаче тепла в дома, однако многие жители города продолжали жаловаться на холод.

16 января в городе начались работы по восстановлению магистрального трубопровода диаметром 800 мм по улице Кузьмина. Сообщалось, что работа будет выполняться без отключения домов от тепла. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с непринятием мер к устранению последствий коммунальной аварии в Мегионе.

Теги: дистанционный режим, коммунальная авария, гимназия



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Развитие сюжета:

Ранее 16.01.2023 12:35 Мск Югра направила пять миллионов из резервного фонда на восстановление теплоснабжения в Мегионе

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