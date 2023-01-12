Жители Мегиона продолжают замерзать в своих квартирах после коммунальной аварии

Жители Мегиона продолжают жаловаться на холод в квартирах, передает корреспондент Накануне.RU.

На холод в квартирах и ледяные батареи пожаловались жители домов по ул. Садовая, Заречная, Кузьмина, Сутормина. Некоторые мегионцы сообщили, что после коммунальной аварии 10 января в домах полопались батареи.

Мегионцы утверждают, что в городе якобы произошли новые коммунальные аварии. По данным окружного телеканала "Мегаполис", в поселке СУ-920 порыв возле жилого дома.

В администрации Мегиона пока что не прокомментировали ситуацию.

Напомним, днем 10 января произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина.

Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" Богдан Ермак проинформировал об утечке теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом, на котельной "Южная" сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе.

11 января власти отчитались о ликвидации аварии и подаче тепла в дома.