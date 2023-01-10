Жители Нягани остались без тепла из-за крупной аварии на теплотрассе

Жители Нягани (ХМАО – Югра) вслед за Мегионом остались без тепла. Прорыв на магистральной теплотрассе из-за резкого перепада атмосферных температур привел к тому, что Восточный микрорайон города остался без отопления, передает Telegram-канал "Муксун ФМ".

Коммунальщики пообещали, что отопление будет восстановлено к девяти вечера, глава местной ресурсоснабжающей компании охарактеризовал прорыв как "серьезный".

Сейчас в Нягани 16 градусов ниже нуля.

Сегодня днем стало известно о крупном прорыве на теплотрассе в Мегионе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина. Из-за аварии часть горожан остались без отопления и горячей воды. При этом температура воздуха в городе сегодня днем опускалась ниже 30 градусов.