Царев резко раскритиковал сильное подорожание коммунальных услуг в ДНР и ЛНР

10 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зимой спецоперация может ускориться

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Царев резко раскритиковал сильное подорожание коммунальных услуг в ДНР и ЛНР

С 1 января 2023 года в ДНР и ЛНР повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это вызвало резкую критику экс-депутата Рады и бывшего спикера парламента Новороссии Олега Царева.

В среднем услуги ЖКХ подорожают на 20% в ДНР и на 17% в ЛНР. Власти регионов мотивируют сильное повышение тем, что в республиках тарифы ниже, чем в соседней Ростовской области в 2-2,5 раза, а также тем, что МРОТ после вступления в состав России вырос в 1,5 раза. Но это не оправдание, уверен он.

"Издевательски выглядит сообщение о том, что в 2023 году продолжится режим безоплатной подачи воды населению в связи с неработающим каналом "Северский Донец — Донбасс"... У меня ощущение, что интеграцию республик начали не с той стороны. Известно ли тем, кто инициировал поднятие тарифов, что люди на Донбассе много лет без воды и тепла под обстрелами живут и близких хоронят ежедневно? Приняли в Россию и подняли тарифы", - написал Царев.

Он считает, что интеграция новых регионов должна начинаться с обеспечения безопасности людей. Затем нужно выравнивать уровень жизни, а уже после поднимать тарифы.

Доходы населения Донбасса очень низки. Средняя зарплата не озвучивается, уровень безработицы - тоже, хотя известно, что он высокий. В этих условиях повышение тарифов вызвало возмущение.

Власти обещают ряд мер поддержки. Так, если расходы семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% совокупного семейного дохода, предусмотрены компенсационные выплаты. Однако это означает семейный доход на уровне 10-20 тыс. рублей., то есть нищету. Также может быть введен мораторий на услугу по содержанию домов в обстреливаемых городах - Горловке, Донецке, Макеевке, Ясиноватой и др. Однако на 20% подорожало отопление, которое является наиболее дорогой услугой.

Процесс выравнивания тарифов с другими регионами России будет растянут на 10 лет. Но уже в 2024 году республики ждет их очередное подорожание. О повышении зарплат в ДНР так и не сообщалось.

Теги: ДНР, ЛНР, тарифы, ЖКХ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети