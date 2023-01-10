Царев резко раскритиковал сильное подорожание коммунальных услуг в ДНР и ЛНР

С 1 января 2023 года в ДНР и ЛНР повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это вызвало резкую критику экс-депутата Рады и бывшего спикера парламента Новороссии Олега Царева.

В среднем услуги ЖКХ подорожают на 20% в ДНР и на 17% в ЛНР. Власти регионов мотивируют сильное повышение тем, что в республиках тарифы ниже, чем в соседней Ростовской области в 2-2,5 раза, а также тем, что МРОТ после вступления в состав России вырос в 1,5 раза. Но это не оправдание, уверен он.

"Издевательски выглядит сообщение о том, что в 2023 году продолжится режим безоплатной подачи воды населению в связи с неработающим каналом "Северский Донец — Донбасс"... У меня ощущение, что интеграцию республик начали не с той стороны. Известно ли тем, кто инициировал поднятие тарифов, что люди на Донбассе много лет без воды и тепла под обстрелами живут и близких хоронят ежедневно? Приняли в Россию и подняли тарифы", - написал Царев.

Он считает, что интеграция новых регионов должна начинаться с обеспечения безопасности людей. Затем нужно выравнивать уровень жизни, а уже после поднимать тарифы.

Доходы населения Донбасса очень низки. Средняя зарплата не озвучивается, уровень безработицы - тоже, хотя известно, что он высокий. В этих условиях повышение тарифов вызвало возмущение.

Власти обещают ряд мер поддержки. Так, если расходы семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% совокупного семейного дохода, предусмотрены компенсационные выплаты. Однако это означает семейный доход на уровне 10-20 тыс. рублей., то есть нищету. Также может быть введен мораторий на услугу по содержанию домов в обстреливаемых городах - Горловке, Донецке, Макеевке, Ясиноватой и др. Однако на 20% подорожало отопление, которое является наиболее дорогой услугой.

Процесс выравнивания тарифов с другими регионами России будет растянут на 10 лет. Но уже в 2024 году республики ждет их очередное подорожание. О повышении зарплат в ДНР так и не сообщалось.