Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале заявил, что подумает об уходе с поста, передает корреспондент Накануне.RU.

"Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете", - сообщил политик.

Он привел в пример поговорку, что "какие бы долгожданными не был гость - если он вовремя уезжает, он становится еще более приятным".

"Мое время тоже пришло, пока меня тут не выгнали. Оказывается, я уже старый. Когда-то был молодым самым, неопытным. И сейчас таким остался, неопытным, но молодость прошла. Мы об этом уже начали думать и постараемся вовремя уйти", - заявил Кадыров.