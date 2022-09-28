28 Сентября 2022
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Коллаж, мобилизация, солдаты, военкомат (2022) | Фото: Накануне.RU

Госдума приняла закон о списании кредитов погибших в СВО, расходы понесут банки

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о банковских каникулах для участников СВО. Ко второму чтению были подготовлены поправки, однако они не учли мнение банковского сектора, обеспокоенного тем, что списание кредитов погибших в ходе СВО будет проводиться за счет банков.

Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в поправках ко второму чтению закрепляется списание долгов не только погибших, но и участников СВО, ставших инвалидами первой группы.

Примечательно, что доклад о поправках и положениях законопроекта коллеги Аксакова в какой-то момент начали прерывать криками, предлагая ему "заканчивать". Аксаков и председательствующий зампред ГД Александр Жуков даже были вынуждены пристыдить депутатов, мол, рассматривается важный законопроект, граждане должны знать об изменениях.

Аксаков также напомнил, что закон вступит в силу сразу после подписания президентом и будет иметь обратную силу – распространится на уже погибших участников СВО.

Поправки, а также сам законопроект во втором и третьем чтениях были приняты единогласно и без вопросов и выступлений.

Ранее представитель Минфина заявил, что в бюджете средства на списание долгов погибших не предусмотрены, расходы понесут банки. В банках это вызвало беспокойство: стоимость самих кредитов для мужчин призывного возраста может увеличиться, поскольку сильно возрастают риски в условиях неопределенности с мобилизацией – кто и когда под нее попадет, сколько она продлится.

Теги: госдума, сво, законопроект, списание долгов



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