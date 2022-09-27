В Югре будет создана первая экономическая зона

Минэкономразвития России разработало проект постановления о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Нягань" в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Как сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Создание первой ОЭЗ в Ханты-Мансийском автономном округе будет направлено на развитие перерабатывающих и новых экономически эффективных и экологически безопасных химических производств, способствующих диверсификации региональной экономики, увеличению объема экспорта конкурентоспособной промышленной неэнергетической продукции", — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По словам замминистра, определены якорные резиденты, с помощью которых планируется реализовать инвестиционные проекты на территории создаваемой ОЭЗ: их минимальная стоимость составляет 1,2 миллиарда рублей.

"Среди них — крупный проект по производству биопротеина для сельскохозяйственных нужд стоимостью в 15 миллиардов рублей, создание центра обработки данных, домостроительного комбината. Общая стоимость инвестиций составляет более 24 миллиардов рублей, планируется создать более 700 рабочих мест", — подчеркнул Дмитрий Вахруков.

"Создание ОЭЗ сможет придать дополнительный импульс развитию экономики ХМАО и Уральского федерального округа. В этой связи для запуска проектов потенциальных резидентов ОЭЗ за счет привлечения средств регионального бюджета на территории, предполагаемой к созданию ОЭЗ, будут построены необходимые объекты инженерной инфраструктуры", — прокомментировал директор окружного департамента экономического развития — заместитель губернатора Роман Генкель.

Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль в федеральный бюджет составляет 2 %, а в региональный бюджет устанавливается в диапазоне от нуля до 13,5 % по решению региона. Среди требований к резидентам ОЭЗ промышленно-производственного типа — не менее 120 миллионов рублей инвестиций, из которых 40 миллионов необходимо вложить в первые три года реализации проекта. На текущий момент в России действует 45 ОЭЗ, где работают около тысячи резидентов. Создано 56 тысяч новых рабочих мест, привлечено 780 миллиардов рублей инвестиций.