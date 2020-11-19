Власти Югры подали заявку на создание в Нягани особой экономической зоны

В Нягани в 2021 году планируется создать первую в Югре особую экономическую зону (ОЭЗ). Это позволит создать дополнительно 1,5 тыс. новых рабочих мест и привлечь более 22 млрд руб. инвестиций, сообщили Накануне.RU в департаменте промышленности Югры.

"Уже подобран земельный участок площадью 250 га, разработана концепция создания особой экономической зоны. Идут переговоры с потенциальными резидентами для размещения в особой экономической зоне", - сказал директор департамента Кирилл Зайцев.

Завершена разработка проекта планировки территории, скоро будет объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Округ уже подал в министерство экономического развития РФ заявку на создание ОЭЗ.

Напомним, о появлении особой экономической зоны в Нягани губернатор Наталья Комарова сообщила 12 ноября 2019 г. во время пресс-конференции.

"Особая экономическая зона может появиться в одном из рассматриваемых мест. Почему бы не Нягань", - сказала она.

В числе преимуществ Нягани называлась дешевая электроэнергия.