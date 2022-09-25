Белгородский губернатор заявил о жалобах на мобилизацию студентов и людей "важных профессий"

Губернатор приграничной с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о многочисленных обращениях и жалобах граждан на происходящую мобилизацию.

"За последние три дня ко мне поступили жалобы от жителей области по поводу того, как проходит частичная мобилизация: в каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то — представителей важных для экономики и региона профессий. Каждую жалобу персонально отработали с военкоматом, - написал Гладков в своем Telegram-канале. - Результат: уже смогли помочь 75 жителям области. И при полном понимании и содействии военкомата".

Глава региона добавил, что за последнее время получил более 600 обращений, связанных с мобилизацией: через службу "122" (занимается разъяснением условий мобилизации – прим. ред.), через приемную губернатора, кто-то даже дозвонился Гладкову лично, многие писали через созданный одним из интернет-изданий чат-бот @mobilization_BO_bot.

Гладков сообщил, что в воскресенье утром (25 сентября) проведет оперативное совещание с участием федеральных, региональных и муниципальных властей. Затем губернатор собирается выехать в соседние регионы, куда были направлены мобилизованные белгородцы. "Если понадобится, постараемся максимально быстро оказать содействие и помощь от региона. Нужно помочь и нашим мужчинам и их семьям, которые, конечно же, переживают", - добавил Гладков.