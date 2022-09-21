В Надыме мужчина пнул полицейского и получил срок

Жителя Надыма осудили за применение насилия в отношении представителя власти, передает корреспондент Накануне.RU.

15 марта, вечером полицейские во время патрулирования улиц заметили пьяного мужчину.

"Правонарушитель, пытаясь скрыться от представителей правоохранительных органов и избежать составления в отношении него административного материала, нанес одному из полицейских удар ногой в область туловища. Следствием по уголовному делу выполнен комплекс необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведена судебная медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы условно, сроком на полгода и с испытательным сроком на 10 месяцев.