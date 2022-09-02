Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают. В Закарпатье объявлен траур

Закарпатская областная госадминистрация объявила 2 сентября днем траура (укр. - день жалобы) из-за огромных потерь 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, пытавшейся накануне снова наступать на Херсонскую область. Это первый на Украине траур после разгрома под Дебальцево в феврале 2015 года.

128-я бригада является соединением горной пехоты Сухопутных войск Украины и находится в составе оперативного командования "Запад". Ее штаб базируется в Мукачево, а подразделения дислоцируются на территории области.

Как сообщалось, 31 августа Киев предпринял вторую попытку контрнаступления на Херсонскую область, которая также была разгромлена. Об этом накануне заявил и официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита написал на своей странице, что погибли боевики ВСУ, которые "во время наступательной боевой операции обеспечили выход подразделений на обозначенные рубежи". Что это за рубежи, он не сообщил.

Военкор Евгений Поддубный сообщает, что в атаке на Херсон были задействованы одни из лучших частей ВСУ.

"На протяжении лета Киев накапливал "лучшие силы" для тех самых контрнаступов и "перелома хода военных событий" в Донбассе и на южном фронте. Именно поэтому в предыдущие месяцы на линии боевого соприкосновения сотнями перемалывались свежемобилизованные и малообученные хлопцы из тероброны. "Элиту" Киев берег, и режим засыпал телами мобилизованных ЛБС в Донбассе. За последние трое суток часть из этих "лучших сил", обученная и экипированная по стандартам НАТОвского мира, действительно вступила в бой и кое-где потрепала нервы нашим военным. Однако войска были брошены отборные, а результат их действий не оправдал ожидания киевского режима", – пишет Поддубный.

Военкор Юрий Котенок считает, что боевые действия под Херсоном показали, что ни тактика, ни современная военная техника НАТО не способны принести успех ВСУ и это провал будет иметь долговременный психологический эффект.

"Ни одна из целей украинского наступления под Херсоном не достигнута, за трое суток боев ВСУ были отброшены на большинстве участков на исходные позиции. Тот плацдарм, который им удалось "прорубить" в районе Давыдова Брода, полностью находится в огневом мешке. Там украинские военные несут самые страшные потери и, несмотря на ввод дополнительных резервов, не могут даже продвинуться вперед", - сообщает Котенок.

Военный обозреватель Юрий Подоляка уверен, что просто так траур в далекой области не объявляют. Значит, потери реально громадные. За четыре дня боев под Херсоном ВСУ потеряли минимум 2 тысячи убитыми и 5-6 тысяч ранеными.

"По сообщениям из Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областей, госпитали забиты ранеными. и даже ставится вопрос о вывозе раненых за границу. Поток раненых колоссален, и их размещать негде. И сегодня из украинских источников пошла информация о том, что Залужный требует от Зеленского прекратить эту операцию, потому что тылы уже не справляются с потоком раненых. И всех раненых после третьей волны лечить будет негде. Но, как я понимаю, Зеленский просто не имеет права отказаться от наступления. Он должен что-то предъявить своим западным спонсорам, которые на протяжении нескольких месяцев снаряжали его армию именно для этого контрнаступления. По итогам этой битвы за Херсон, на каких бы рубежах она ни закончилась, будет полностью подорван моральный дух украинских военных, потому что во многом последние месяцы они держались на той уверенности, что в тылу готовятся лучшие бригады, их оснащают хорошим вооружением, их будут полностью поддерживают натовские системы артиллерии, натовская разведка и это принесет перелом. Провал наступления на Херсон, скорее всего, очень негативно отразится на уверенности не только солдат, но и офицеров и даже генералитета, что все может быть закончено для более-менее сносных для Украины условиях. Это может быть для них самым страшным последствием", - говорит Подоляка.

Потери ВСУ на Украине, естественно, не сообщают. Экс-депутат Рады от Херсонской области Алексей Журавко написал, что, согласной той информации, которую он получает, у ВСУ "очень большие потери как в технике, так и в живой силе".

Бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер пишет, что больницы Николаева забиты ранеными, которых везут также в Одессу, Кировоград и Кривой Рог.

"В соцсетях и по всем николаевским СМИ надрывно звучат призывы сдавать кровь любых групп. Всего день назад глава горздрава на телеканале проговорилась, что за последние месяцы городские стационары приняли около 2 тысяч раненных военных (и это без учета последних боев, повлекших огромные жертвы)", – сообщила Шеслер.

"Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев", – сказал РИА "Новости" глава администрации освобожденной Снигиревки Николаевской области Юрий Барбашов.

Интересно, что американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, где украинский врач признал, что такого количества раненых он никогда не видел. Перед этим военные предупредили его о наступлении, подстегнув надежды на скорые победы.

"Но когда начали привозить такое большое количество раненых, то, честно говоря, мне стало их жалко и я начал задумываться, а стоило ли это делать такой ценой", - сказал врач.

Американский военный эксперт Брэдли Боумэн считает, что Украина пошла на контрнаступление под давлением.

"С января 2021 года Украина только от США получила военную помощь на 13,5 млрд долларов, и сейчас Киев находится под давлением, поскольку от него ожидают, что украинская армия будет не просто держать оборону, но и перейдет в наступление", – сказал Боумэн изданию Deutshe Welle.

Телеграм-канал "Резидент" сообщает, что в офисе Зеленского прошло срочное закрытое совещание совещание с военными, на котором обсуждалась судьба дальнейшего контрнаступления. Залужный по-прежнему против из-за огромных потерь, но Зеленский настаивает на продолжении, чтобы предъявить Западу хоть что-то.

В сухом остатке по итогам боев за несколько дней ВСУ смогли захватить несколько сел, но все это ценой тысяч убитых и раненых, которые деморализуют ВСУ. При этом захваченные позиции простреливаются российской артиллерией и их удержание чревато большими издержками.