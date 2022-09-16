16 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Миассе экс-замначальника отдела по борьбе с коррупцией осудили за посредничество во взяточничестве

Бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Миассу приговорили к 5 годам в колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей за посредничество во взяточничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского суда.

В феврале 2022 года обвиняемый узнал о возбуждении одним из следователей уголовного дела по факту незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну. Он предложил директору компании, имеющему отношение к возбужденному уголовному делу, передать следователю через него взятку в размере 400 тыс. рублей за непривлечение последнего к уголовной ответственности. Директор и следователь согласились.

При этом обвиняемый договорился со следователем разделить деньги между собой.

После этого директор и следователь обратились в УФСБ России по Челябинской области и сообщили о готовящемся преступлении. После получения денег от следователя обвиняемый был задержан.

Теги: полицейский, взятка, приговор,



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