16 Сентября 2022
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Природа (2022) | Фото: Роснефть

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки из Нягани, может скрываться в лесу

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки из Нягани, может скрываться в лесу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"Обращаем внимание жителей региона на то, что Борисов В.С. может скрываться в лесной местности, в непосредственной близости от небольших поселений, заниматься охотой, рыбалкой, сбором дикоросов", - говорится в сообщении.

Тело школьницы было обнаружено 30 апреля 2011 года в микрорайоне "Восточный" на дне водосточного коллектора с признаками насильственной смерти и изнасилования.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению указанного преступления жителя города Нягань Борисова, который скрылся от органов следствия. Борисову В.С. заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 105, 131 и 132 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СК России находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Теги: школьница, убийство, изнасилование, коллектор, колодец, девочка



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