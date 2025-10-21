21 Октября 2025
Происшествия Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Обвиняемого в убийстве и изнасиловании девочки в Нягани задержали в Свердловской области спустя 14 лет

Спустя 14 лет правоохранители задержали обвиняемого в изнасиловании и убийстве ребенка в Нягани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Тело девочки было обнаружено 30 апреля 2011 года на дне водосточного коллектора в микрорайоне "Восточный" в Нягани. Тогда установить лицо, причастное к совершению преступления не удалось. Уголовное дело было приостановлено.

В 2022 году на причастность к убийству был дополнительно проверен широкий круг лиц из числа бывших осужденных. Более чем у двух тысяч мужчин, проживавших и находившихся в день убийства в Нягани, следственно-оперативной группой был отобран биологический материал для сравнительного исследования с ДНК-профилем лица, биологические следы которого были обнаружены на месте преступления.

В результате была установлена причастность к преступлению няганца 1986 года рождения, который после отбора биологического материала скрылся от органов следствия.

Ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "в, к" ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование) и п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), после чего он был объявлен в международный розыск. Заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

20 октября 2025 года фигурант задержан сотрудниками полиции в Первоуральске Свердловской области. Фигурант представился другим именем, однако после проведения дактилоскопии его личность была идентифицирована

В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в Югру для проведения с его участием комплекса следственных действий

Теги: обвиняемый, убийство, изнасилование, ребенок, коллектор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

