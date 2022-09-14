ВСУ нанесли удар по жилому дому в Горловке - четверо погибших

Ураиинские боевики попали в жилой дом в Горловке, четыре человека погибли сразу. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Он отметил, что снаряд попал в дом в поселке Гольмовский по улице Больничной, 16. Пгт Гольмовский расположен за городом, но административно входит в состав Горловки. Обстрелом повреждено шесть жилых домов и газопровод. В одной из пятиэтажек обрушилась плита перекрытия.

"Светлая память горловчанам - невинным жертвам украинской вооруженной агрессии", — написал мэр.

Также ВСУ утром обстреляли детский сад №11 в Докучаевске, ранена преподаватель музыки, она госпитализирована в городскую больницу. Детей забрали домой родители.

А сразу в трех городах ДНР - Харцызске, Иловайске и Зугрэсе - учащиеся и работники всех школ эвакуированы из-за анонимных сообщений о минировании.

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, только в столице ДНР с февраля погибли 192 человека, из них восемь детей. Ранено 887 человек, в том числе 42 ребенка. Всего в ДНР цифры примерно в два раза больше.