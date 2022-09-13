13 Сентября 2022
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Происшествия Украина
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

СК подтвердил задержание педагогов в Харьковской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей украинскими военнослужащими, сообщает СКР.

Бастрыкин поручил возбудить по факту задержания учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области, уголовное дело. Педагоги преподавали в региональных школах по российской учебной программе. Представителями киевского режима эта работа считается преступлением, организовано их уголовное преследование.

При этом из заявления СК непонятно, прибыли ли эти учителя в Харьковскую область с территории России или были из числа местного населения.

Минпросвещения РФ уточнило, что все учителя из России, преподававшие на занятых территориях Украины, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные, а заявления о задержании украинскими силовиками российских учителей в Харьковской области не соответствуют действительности.

Теги: Харьковская область, учителя, Россия



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