Ассоциация владельцев кинотеатров попросила Путина о помощи

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить правительству разработать и реализовать меры поддержки российских кинотеатров в условиях западных санкций, сообщает ТАСС.

В письме с подписью председателя АВК Алексея Воронкова указано, что на фоне санкций кинотеатры столкнулись с репертуарным дефицитом, и что замена голливудского кино советской классикой, российскими фильмами повторного проката, картинами индийского и корейского производства, а также контентом российских видеосервисов обеспечила только 5% сборов.

В настоящее время в стране закрыто почти 200 кинотеатров, приостановлена деятельность одной трети всех коммерческих кинозалов России. За период март-июнь 2022 года падение выручки и количества реализованных кинобилетов составило более 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет.

Глава ассоциации также добавил, что программа "Пушкинская карта" не является "спасательным кругом" для кинотеатральной отрасли, так как вводилась для увеличения посещаемости на российские фильмы еще до наступления санкционного периода.

"Надо признать, что ни отсрочки по уплате страховых взносов на шесть месяцев, ни льготные ставки кредитования, при отсутствии самой возможности кредитования, не способны удержать отрасль на плаву при падении оборотов более чем на 70%. Так же подходят к уплате сроки погашения льготных кредитов более чем на 1 млрд рублей, полученных год назад по программе ФОТ 3.0, что, несомненно, будет еще одним ударом по финансовому состоянию кинотеатров", - заключил Воронков.

Ранее компании The Walt Disney Company, Sony Pictures и студия Warner Bros. приняли решение приостановить деятельность в России в связи с событиями на Украине. Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к государству с просьбой о выделении дополнительных средств на ближайшие несколько месяцев, поскольку уход голливудских мейджоров повлек финансовые потери, но получила отказ. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой при этом подчеркнул, что государство ищет иные формы поддержки российских кинотеатров. В свою очередь спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в качестве варианта для сохранения российских киносетей предлагал рассмотреть параллельный прокат или принудительное лицензирование фильмов.