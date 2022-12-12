12 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Совфед предлагает дать кинотеатрам отсрочку по уплате аренды и коммунальных платежей

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предложил дать российским кинотеатрам РФ отсрочку по уплате кредитов, арендной платы и коммунальных платежей, «пока министерство культуры не согласует механизмы нормального функционирования отрасли со всеми ее участниками единогласно».

Соответствующее письмо 12 декабря будет направлено помощнику российского президента Максиму Орешкину. "Так как параллельный импорт в отношении фильмов невозможен, предлагаем предоставить меры поддержки кинотеатрам в виде субсидий, отсрочек по кредитам, арендной плате, коммунальным платежам до момента, когда Министерство культуры РФ согласует механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование отрасли, со всеми ее участниками единогласно", - следует из документа, который подписал глава комитета Совфеда Андрей Кутепов.

В комитете отметили, что представители Министерства культуры на совещании с сенаторами заявили, что ведомство ждет согласия всех кинотеатров и кинозалов на предложения по выходу из кризиса, "что невозможно в принципе", сообщает ТАСС.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить правительству разработать и реализовать меры поддержки российских кинотеатров в условиях западных санкций.

Теги: Совфед, кинотеатры, культура



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Ранее 03.08.2022 21:23 Мск Ассоциация владельцев кинотеатров попросила Путина о помощи


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