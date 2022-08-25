Кличко: в Киеве переименовали 95 "российских" улиц

Сегодня в Киеве 95 улиц, переулков и площадей официально изменили свои названия. Однако коснулось это только названий, связанных с Россией или СССР, сообщил в своем Telegram-канале градоначальник Виталий Кличко.

По его словам, новые названия должны увековечить память того, кто помогал Украине, прославлял страну и боролся за ее независимость на протяжении всей истории вплоть до сегодняшних дней.

Так например, "Питерская" улица преобразовалась в "Лондонскую", "Маршала Жукова" в "Героев полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в России), Тульская площадь в площадь Героев УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

При этом процесс дерусификации все еще не завершен. Работу над ним продолжат на пленарном заседании киевского городского совета на следующей неделе.