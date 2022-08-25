На Ройзмана надели отслеживающий браслет

В ОП №7 на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана надели отслеживающий передвижения браслет. Об этом он сам рассказал журналистам. По его словам, браслет мало что поменяет в его жизни, разве что правоохранители будут знать, где он находится. Сейчас же предстоит разобраться в терминологии, приводимой в решении судьи.

"У нас есть несколько вопросов, на которые пока еще никто не может ответить. Что является массовым мероприятием, что является публичным местом: на эти вопросы не сумел ответить следователь, пока не ответили здесь (в отделе полиции). То есть пока никто не может понять, что можно, что нельзя. Но самое главное - свобода передвижения и свобода общения", - отметил глава фонда.

По его словам, он уже был настроен на этапирование в Москву и был готов ко всему. При этом Ройзман отметил, что мера пресечения была значительна снижена, чем, вероятно, следствия осталось весьма недовольно.

"Я изначально понимал, что может быть, что не может быть. Вы же понимаете, история лежит не в юридической плоскости. Я готов ко всему, я понимаю все риски. Такая стандартная ситуация на сегодняшний день в нашей стране. Надели браслет, но он меня не будет ограничивать - просто передвижения будут отслеживаться. На самом деле пока нормально, но тем не менее уголовка остается до 3 лет. Все только начинается", - закончил оппозиционер, после чего отправился домой.

Напомним, что сегодня екатеринбургский суд избрал экс-главе города меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако некоторые жесткие ограничения, на которых настаивало следствие, все же проигнорировал. Адвокат Владислав Идамжапов заявил, что пока не решено, будет ли защита обжаловать решение Верх-Исетского суда.