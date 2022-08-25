На Ройзмана надели отслеживающий браслет

25 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
задержание Ройзмана (2022) | Фото: Накануне.RU

На Ройзмана надели отслеживающий браслет

В ОП №7 на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана надели отслеживающий передвижения браслет. Об этом он сам рассказал журналистам. По его словам, браслет мало что поменяет в его жизни, разве что правоохранители будут знать, где он находится. Сейчас же предстоит разобраться в терминологии, приводимой в решении судьи.

"У нас есть несколько вопросов, на которые пока еще никто не может ответить. Что является массовым мероприятием, что является публичным местом: на эти вопросы не сумел ответить следователь, пока не ответили здесь (в отделе полиции). То есть пока никто не может понять, что можно, что нельзя. Но самое главное - свобода передвижения и свобода общения", - отметил глава фонда.

По его словам, он уже был настроен на этапирование в Москву и был готов ко всему. При этом Ройзман отметил, что мера пресечения была значительна снижена, чем, вероятно, следствия осталось весьма недовольно.

"Я изначально понимал, что может быть, что не может быть. Вы же понимаете, история лежит не в юридической плоскости. Я готов ко всему, я понимаю все риски. Такая стандартная ситуация на сегодняшний день в нашей стране. Надели браслет, но он меня не будет ограничивать - просто передвижения будут отслеживаться. На самом деле пока нормально, но тем не менее уголовка остается до 3 лет. Все только начинается", - закончил оппозиционер, после чего отправился домой.

Напомним, что сегодня екатеринбургский суд избрал экс-главе города меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако некоторые жесткие ограничения, на которых настаивало следствие, все же проигнорировал. Адвокат Владислав Идамжапов заявил, что пока не решено, будет ли защита обжаловать решение Верх-Исетского суда.

 

Теги: браслет, Ройзман



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети