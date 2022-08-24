24 Августа 2022
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кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

В Пермском крае возобновили подачу воды в Осинском городском округе

Водоснабжение в Осинском городском округе восстановлено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"Авария на канализационном коллектора устранена, водоснабжение в городе Оса восстановлено", - сообщили в ведомстве.

Из-за порыва на канализационном коллекторе в районе переулка Песенный в городе Оса было отключено водоснабжение в городе. Для жителей организовали подвоз воды. Отметим, что население Осинского городского округа превышает 20 тыс. человек.

Под отключение попали 2,3 тыс. жилых домов и социально значимые объекты.

Теги: коммунальная авария, Оса, вода



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