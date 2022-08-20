21 Августа 2022
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Политика Украина
спецоперация на украине, военные, танк, армия (2022) | Фото: Sputnik / Антон Вергун

Минобороны РФ заявило о применении Киевом отравляющих веществ против российских военных

Российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки Запорожской области, 31 июля попали в госпиталь с признаками сильного отравления, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, при обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество Ботулотоксин типа "В" - органический яд искусственного происхождения.

В Минобороны добавили, что по факту санкционированного Киевом химического терроризма Россия готовит подтверждающие документы с результатами всех анализов.

Кроме того, проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Ранее Mash писал, что предполагаемый диагноз Сальдо — отравление неизвестным веществом. Сейчас политик находится в НИИ им. Склифосовского в Москве.

Теги: отравление, военные, украина, минобороны рф



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