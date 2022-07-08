Путин выразил соболезнования матери и жене Синдзо Абэ

Президент Владимир Путин выразил соболезнования матери и жене экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб сегодня, сообщает пресс-служба Кремля.

"Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами. Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме.

Напомним, Абэ выступал сегодня перед своими сторонниками с предвыборной речью, когда в него совершил два выстрела вооруженный мужчина. 67-летний Абэ был ранен в грудь и в шею. Политик скончался в больнице Медицинского университета Нары.