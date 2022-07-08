08 Июля 2022
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Кошка (2022) | Фото: пресс-служба ЦРЖ УрГАУ

Екатеринбургские медики анонсировали вакцину от аллергии на кошек и березы

В ближайшее время аллергикам, мечтающим завести кошку или обнять русскую березу, больше не придется отказывать своим желаниям. Ученые из Сеченовского университета и Австрийского медицинского университета разработали вакцину от аллергии на кошек и березовую пыльцу. Препарат уже проходит последние испытания и скоро появится в гражданском обороте. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заведующая отделением аллергологии ЦГКБ №6 Екатеринбурга Анна Петухова.

По ее словам, эти типы аллергенов чаще всего встречаются у жителей уральской столицы, и каждые 10 лет число подобных пациентов увеличивается в два раза по всему миру. При этом тополиный пух, по словам эксперта, и вовсе не может вызывать аллергию - он лишь переносчик пыльцы, которая и вызывает реакцию у горожан.

Радоваться появлению вакцины должны не только аллергики. Пастухова отметила, что у переболевших респираторной инфекцией, в том числе и COVID-19, может внезапно обостриться аллергическая реакция. В практики медика уже были пациенты, у которых коронавирус послужил катализатором клинического проявления аллергии. Эксперт прояснила, что чувствительность к всякого рода раздражителям человек набирает в детстве, и со временем они могут как проявиться, так и остаться "в спячке".

Теги: Екатеринбург, аллергия, кошка, береза, пыльца, вакцина, прививка



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