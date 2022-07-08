"Т Плюс" оштрафована на 846,5 миллиона за завышенный тариф электроэнергию

ПАО "Т Плюс" заплатит крупный штраф за завышенный тариф электроэнергию, сообщает ФАС.

В 2021 г. антимонопольщики выяснили, что ценовые заявки "Т Плюс" превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии в соответствующий час в среднем на 70-90%, а в отдельных случаях – более, чем вдвое. Это оказывало влияние на формирование равновесной цены на электроэнергию в зоне свободного перетока "Вятка" первой Ценовой зоны, где компания занимает доминирующее положение.

Это отразилось на стоимости электроэнергии на оптовом рынке и привело к дополнительной финансовой нагрузке для потребителей, которая, оценочно, составила 66,8 млн руб. в месяц. То есть компания манипулировала ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Это является нарушением Закона о защите конкуренции.

Было возбуждено административное дело для определения размера штрафа. По итогам его рассмотрения служба назначила оборотный штраф в 846,5 млн руб. Деньги поступят в федеральный бюджет.