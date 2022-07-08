На Уктусе появится одна из самых больших школ, построенных в Екатеринбурге

Уже в ближайшие годы на Уктусе по адресу Рощинская, 25 появится одна из самых больших школ, построенных в Екатеринбурге за последние несколько лет. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника департамента образования города Михаил Ладейщиков.

"Зимой мы закончили проект - одной из самых больших школ в Екатеринбурге. Школа будет находиться рядом с детским садом номер 16. Здание очень крупное. В июне мы подали заявку и ждем, что в сентябре получим обратную связь. Наши планы уже в следующем году начать строительство, и если все получится, и мы начнем в 2023, то в 2025 году приглашаем всех на открытие", - рассказал Ладейщиков.

На реализацию проекта потребуется 2 млрд рублей. Как отметил представитель департамента, внешне учебное заведение будет напоминать новые школы в Академическом, но только в разы больше. Огромное здание со стадионом вместит в себя учеников с 1 по 11 классы по 1,5 тыс. детей за смену.

"Школа - это огромный магнит и для работников, и для детей, и для родителей. К школе не только подходы нужны с освещением, нужны и подъезды, чтобы завести продукты в школу, и детям было удобно пройти по освещенной дороге, и родители могли подъехать за детьми. Без дороги на Рощинской школа существовать не может", - заключил Ладейщиков.