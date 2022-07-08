Китайская армия провела военные учения возле Тайваня

Вооруженные силы КНР провели военные учения возле острова Тайвань. Об этом заявил официальный представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

"На днях Восточная зона боевого командования НОАК провела патрулирование и учения в режиме реального боя с участием нескольких видов войск на море и в воздухе около острова Тайвань", - сообщил Ши И в WeChat.

Представитель НОАК добавил, что Китай проводит маневры на фоне усиления напряженности в регионе со стороны США. По его словам, Вашингтон активно поддерживает сепаратистские движения на Тайване, пишет Regnum.

Напомним, в июне председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о проведении операций вооруженных сил по защите интересов страны за рубежом.

Участвуя в операциях за пределами страны, пишет Global Times, китайские вооруженные силы могут предотвратить риски, которые могли бы распространиться на сам Китай. Документ создает правовую основу для проведения военных операций, отличных от войны. Таковой может стать операция по присоединению Тайваня. Также интересы Китая распространяются, например, на Пакистан, где строится важный порт Гвадар.