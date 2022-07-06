06 Июля 2022
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Экономика Новосибирская область
андрей травников (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников в ходе визита в Бердск сообщил, что Новосибирская область готовит заявку на двухмиллиардную модернизацию коммунальной инфраструктуры города

Новосибирская область готовит заявку на вхождение Бердска в программу модернизации коммунальной инфраструктуры с двумя проектами: продолжением модернизации водозабора и строительством новой котельной. Как заявил губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Бердск, общая стоимость двух проектов превышает 2 млрд рублей.

Глава региона во время визита провел совещание по вопросу строительства и модернизации объектов инфраструктуры на территории Бердска по новой программе, которая сегодня реализуется в Российской Федерации. Речь идет о продолжении программы модернизации коммунальной инфраструктуры Фонда реформирования ЖКХ.

«Сегодня мы готовим заявку по вхождению в эту программу Бердска и заявляем два проекта: продолжение модернизации водозабора и строительство новой котельной в связи с плохим состоянием действующей котельной ТГК-1 и перспективой вывода её из эксплуатации. Общая стоимость этих двух проектов превышает два миллиарда рублей, преимущественно это будут средства Фонда реформирования ЖКХ – они привлекают средства из Фонда национального благосостояния. Наша задача – убедиться в том, что мы готовы к быстрой реализации этого проекта. Это необходимо самому Бердску», – заявил губернатор.

авария жкх трубы яма(2007)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, ранее регион участвовал в этой программе, модернизируя системы теплоснабжения рабочего посёлка Маслянино и городов Черепаново и Обь. Кроме того. уже одобрена заявка на использование этого механизма при модернизации теплоснабжения и р.п. Мошково: Новосибирская область получит на эти цели 630 млн федеральных средств. Работы ведутся под контролем правительства Новосибирской области.

Как отметил Андрей Травников, условия участия в программе жесткие.

андрей травников, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Если мы заявку подтверждаем, мы должны выдержать жёсткие сроки по освоению средств. Когда мы направим заявку, мне предстоит выступать на правительственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, защищать эту заявку. Ожидаем, что она будет рассмотрена в течение ближайших двух недель», – уточнил глава области.

Теги: андрей травников, жкх, коммунальная инфраструктура, модернизация



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