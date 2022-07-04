В Тюмени наказан виновник смертельного отравления алкоголем трёх горожан

Ленинский районный суд Тюмени наказал 59-летнего виновника смерти троих людей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Злоумышленник купил у своего знакомого не менее 80 бутылок контрафактного алкоголя, содержащего метиловый спирт. Выпивку он продавал жертвам. В результате в январе 2022 г. умерли три тюменца.

Приговор – пять лет колонии общего режима, а также обязанность заплатить семьям пострадавших 1,5 млн руб. Приговор не вступил в силу.