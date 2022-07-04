04 Июля 2022
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Гендиректор ЮГМК Евгений Юрченко (2022) | Фото: Накануне.RU

"Надеемся, "Иннопром" поможет". Лидер металлургии Донбасса — об ожиданиях от приезда в Россию

Лидер металлургии Донбасса — компания "ЮГМК" представлена на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Она презентовала продукцию восьми предприятий, а гендиректор компании Евгений Юрченко поделился с Накануне.RU ожиданиями от приезда в Россию.

"Мы — первое предприятие Донбасса на "Иннопроме", и очень оптимистично смотрим в будущее, потому что наша продукция востребована. И мы будем делать передел и для россиян. Завтра, например, будет подписано соглашение о поставке металлопродукции на предприятие Уралвагонзавод. Это будет крупный контракт, который будет заключаться между территориями Донбасса и уральским предприятием", — рассказал гендиректор компании.

На стенде "ЮГМК" представлены Алчевский МК, Енакиевский МЗ, Макеевский МЗ, Макеевкокс, Ясиновский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление и Стахановский завод ферросплавов. Все предприятия работают для обеспечения не только территорий Донбасса: 50% из более 100 видов продукции поступают в РФ.

Общая численность сотрудников предприятий, входящих в ООО "ЮГМК", составляет более 20 тыс. человек. Однако, по словам гендиректора, с начала спецоперации количество сотрудников значительно снизилось.

ЮГМК(2022)|Фото: Накануне.RU

"Условно падение производства произошло: это и нарушение логистических цепочек, плюс работники предприятия призваны по мобилизации и задействованы в военных действиях. Тем не менее, ни одно предприятие не прекратило свою работу. Мы варим чугун, мы плавим сталь, мы делаем переделки", — добавил Юрченко.

Директор по производству компании Максим Мокрицкий также выразил надежду, что "Иннопром" сможет помочь работе предприятий и увеличить спрос на продукцию.

"Сейчас есть проблемы в связи с военными действиями. Очень часто на предприятиях перебои с электроснабжением или железнодорожном транспортом — это постоянная проблема. В данный момент у нас два предприятия из-за отсутствия электроэнергии просто стоят. По линиям электропередач бьют умышленно. Но чем дальше будет продлеваться специальная военная операция, тем лучше у нас будет со снабжением", — отметил представитель компании.

Теги: ЮГМК, Евгений Юрченко



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