Глава Сургута оценил высказывания горожанки после конфликта в домовом чате

Глава Сургута Андрей Филатов высказался о ситуации вокруг сургутянки, которая оскандалилась в связи с оскорблением русского народа.

Напомним, конфликт разгорелся после того, как в чате, посвящённом общению жителей одного из домов, произошёл спор. Он касался резкого поведения матери детей, которых якобы уличили в недостойном поведении. Женщина в ответом комментарии, предположительно, оскорбила русский народ

Филатов опубликовал комментарий на своей странице "Вконтакте".

"Степень нарушения закона и меру наказания сейчас определяют правоохранители. Всё будет по закону, уверен, просто для этого понадобится некоторое время, например, для необходимых экспертиз и процедур. Но кроме законности в этой истории есть другая сторона: вопрос справедливости", - полагает Филатов.

По его мнению, здесь стоит понимать простую вещь: сургутяне – терпеливые, спокойные и миролюбивые люди, но это не нужно воспринимать как слабость.

"Есть простые и понятные законы добрососедства. Независимо от веры и национальности. Мы, прежде всего, люди, россияне, и в Сургуте мы – друзья, соседи, коллеги, родня. Но если кто-то нарушает принятые нормы совместной жизни, он должен понимать, что может оказаться в ситуации, когда такому соседу в Сургуте не рады", - отметил Филатов.

Если тот или иной горожанин хочет жить и строить своё будущее в Сургуте, нужно ценить его, уважать его жителей, вести себя достойно, быть человеком.