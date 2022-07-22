В Прикамье нашли тела всех членов семьи, утонувших во время катания на лодке

Сегодня вечером во время поисковых работ на акватории реки Чусовая обнаружили тело женщины, которая утонула во время катания с мужем и маленьким сыном на лодке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС Прикамья.

"К месту происшествия привлекались силы и средства от РСЧС в количестве пять человек личного состава и две единиц техники, одно плавсредство, от МЧС России привлекался один человек и одна единица техники. Всего с 16 по 22 июля 2022 года для организации поисково-спасательных работ было задействовано сил и средств от РСЧС в количестве 75 человек, 38 единиц техники, из них: 16 плавсредств, в том числе от МЧС России – 19 человек личного состава, 10 единиц техники, из них: шесть плавсредств", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла 16 июля. 39-летний мужчина, его 33-летняя супруга и их трехлетний сын катались по реке в лодке без спасательных жилетов. Во время речной прогулки они выпали из лодки и утонули. Ранее были обнаружены тела мужчины и ребенка.

В министерстве безопасности Пермского края отмечали, что при этом в лодке осталась их дочь. "Через какое-то время мотор заглох, спустя еще некоторое время девочку подняла на борт команда курсирующего через дачные поселки теплохода", - сообщили в министерстве.

Возбуждено уголовное дело.