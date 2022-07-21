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Происшествия Свердловская область
Пожар на полигоне в Березовском (2022) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар на мусорном полигоне вблизи Березовского распространился на 2000 "квадратов"

Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов вблизи Березовского увеличилась с 600 до 2 тыс. кв.м.

"В настоящий момент площадь пожара на полигоне ТБО в г.Березовском составляет 2000 кв.м. В тушении пожара задействованы 12 единиц спецтехники, 51 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что горящий полигон, по решению суда, подлежал рекультивации. В настоящее время региональное отделение прокуратуры проводит проверку.

Теги: Березовский, свалка, пожар



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Развитие сюжета:

Ранее 21.07.2022 16:46 Мск Огнеборцы локализовали пожар на мусорном полигоне вблизи Березовского

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