21 Июля 2022
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Белый медведь с застрявшей консервной банкой в пасти. (2022) | Фото: Светлана Радионова / t.me/radionovasg

Диксоновского белого медведя с банкой в пасти спасли

Ветеринары успели спасти белого медведя в поселке Диксон. У животного язык застрял в консервной банке из-под сгущенки, он не мог есть и пить, сильно исхудал и, в итоге, вышел к людям, от "подарка" которых и пострадал.

"Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!" – написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова, благодаря которой история получила широкую огласку.

Чтобы извлечь распухший язык медведя из банки, его пришлось сначала усыпить седативными средствами. Сейчас специалисты обрабатывают раны животного, а затем в специальной клетке его доставят за несколько десятков километров от поселка – в естественную среду обитания. Чтобы медведю было проще прийти в себя после стресса, ему оставят несколько десятков килограммов рыбы на первое время.

Белый медведь с застрявшей консервной банкой в пасти.(2022)|Фото: Светлана Радионова / t.me/radionovasg

Между тем, общественный резонанс по этому поводу, привлечение огромных ресурсов (вертолет, перелет лучших ветеринаров из Москвы и т.д.) для спасения животного вызвали не только положительную реакцию. Так, глава совета депутатов поселка заявил в СМИ, что к медведю приковано больше внимания, чем у людям. А между тем, в Диксоне нет не только ветеринаров, но и медиков, а из медоборудования – только клизма и градусник.

Теги: белый медведь, спасательная операция, диксон, арктика



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