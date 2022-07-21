В Челябинской области осудили серийного поджигателя

Жителя Златоуста приговорили к 2,5 годам в колонии строгого режима за серию поджогов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью в июне прошлого года мужчина поджег автомобили Лада Калина и ГАЗ-31105 во дворах многоквартирных жилых домов. Потерпевшим был причинен ущерб в размере свыше 130 тыс. рублей.

В феврале текущего года мужчина в ночное время без причины поджег тамбуры подъездов многоквартирных домов по улицам Герцена и Чернышевского. С места преступления он скрылся. Жители своевременно обнаружили задымление, пожары были ликвидированы.

После этого обвиняемый проник в будку сторожа на территории автостоянки и поджег найденные там листы бумаги. В результате пожара огнем было уничтожено помещение и находившееся в нем имущество.

Вину мужчина признал в полном объеме. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления и освободился из колонии в декабре 2020 года.