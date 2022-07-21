Сроки банковских переводов в России могут увеличиться

Депутаты Госдумы разрабатывают новые нормы, усиливающие ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у россиян, в том числе путем социальной инженерии.

Как следует из проекта закона, кредитные учреждения должны будут вернуть клиентам средства, если не проведут специальную проверку на "признаки мошеннических операций". В случае их выявления банки смогут блокировать перевод на два дня, даже если клиент подтвердил операцию.

По словам экспертов, предлагаемые меры не слишком эффективны: база данных мошенников, на которую должны ориентироваться банкиры, обновляется с задержкой в пять–семь дней, а за это время можно вывести значительные суммы.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов приветствует "несомненное повышение безопасности" в результате новых норм, при этом отмечая, что банкиры будут переоценивать степень риска и блокировать средства слишком часто.

Как итог, борьба с мошенниками может увеличить срок переводов, сообщает "Коммерсант".