21 Июля 2022
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Экономика СЗФО В России
Калининград (2022) | Фото: Накануне.RU

Минстрой: поставки стройматериалов в Калининград могут упасть

Объем поставок строительных материалов в Калининградскую область может упасть в четыре раза, сообщает Минстрой РФ.

Причина тому - запрета транзита через Литву. При этом сама продукция может подорожать на 10-20%. Как отметили в ведомстве, в регионе сформирован запас стройматериалов, однако по мере их расходования может возникнуть дефицит.

По данным Минстроя, ранее железнодорожным транспортом в область доставлялось почти 80% металла и металлоконструкций. По оценке ведомства, наиболее чувствительным называют запрет на перевозку цемента и других стройматериалов, стали и железа, древесины, строительной химии, в том числе красок и растворителей.

Отмечается, что правительство региона совместно с федеральными властями прорабатывают альтернативные способы доставки грузов, в том числе с помощью паромов, сообщает РБК.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна будет осуществлять транзит российских товаров в Калининград по нынешнему порядку до принятия госучреждениями правил Еврокомиссии.

Ранее Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран - членов ЕС по транзиту товаров из России.

Теги: Минстрой, Калининград, стройматериалы



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