20 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Новая упаковка продукции &quot;Ирбитского молочного завода&quot; (2022) | Фото: све.рф

"Ирбитский молочный завод" договорился об экспорте продукции в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан

Молочную продукцию "Ирбитского завода" начнут поставлять в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. О получении разрешения на экспорт Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Уже в ближайшее время из Свердловской области отправятся сухое обезжиренное молоко, мороженое, сливочное масло и сгущенное молоко с сахаром. В Казахстан уже направили 60 тонн сухого молока.

"Свердловская область входит в десятку лучших регионов России по объемам производства молока, а в Уральском федеральном округе находится на первом месте. Производством молочной продукции занимаются 72 предприятия. "Ирбитский молочный завод" является одним из флагманов в отрасли переработки молока. Несмотря на санкции, завод работает стабильно, расширяет ассортимент и торговые связи с дружественными странами", - заявил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

В департаменте отметили, что предприятие также готовится к запуску собственной линии по разливу продукции в ПЭТ бутылки. Пристрой к цеху уже возведен, а оборудование, способное производить до 3 тыс. бутылок в час, уже закуплено у отечественного поставщика. Таким образом в скором времени жители Урала смогут приобретать продукцию "Ирбитского молочного завода" в новых современных упаковках.

Новая упаковка продукции "Ирбитского молочного завода"(2022)|Фото: све.рф

Теги: Ирбитский молочный завод, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, экспорт



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