18 Июля 2022
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Коллаж, бабушка, деньги (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин согласился использовать средства пенсионных фондов для инвестиций в технологические стартапы

Президент России Владимир Путин не видит ничего критичного в использовании средств пенсионных фондов для инвестирования в стартапы, венчурные проекты, высокотехнологичные компании.

"Можно использовать пенсионные фонды, но надо обеспечить если не высокую доходность, то точно сохранность средств, а здесь без помощи государства не обойтись", - отметил президент на совещании по достижению наццелей.

Он добавил, что "если совсем недавно высокотехнологичные компании обеспечивали нужные нам темпы развития экономики, то сейчас от этого зависит просто выживаемость экономики".

Президент предложил средства на поддержку таких компаний изыскать как в бюджете ("депутаты поддержат это безусловно"), так и у российских частных компаний: "Наши компании поддержат, потратят накопленные миллиарды. Надо просто встречаться с ними, объяснять. Ничего сложного тут не вижу".

Напомним, еще в 2020 году Анатолий Чубайс, занимавший тогда должность главы "Роснано", призывал вложить деньги российских пенсионеров в стартапы. По его словам, российский рынок высокорискованных активов немыслим без привлечения в него денег из НПФ.

Теги: пенсионный фонд, инвестиции, стартап



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