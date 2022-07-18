В Мегионе при поддержке нефтяников пройдут масштабные соревнования по мотоспорту

Сильнейшие мотогонщики со всей страны встретятся в конце июля в Мегионе. При поддержке "Славнефть-Мегионнефтегаза" там пройдут второй и третий этапы чемпионата и первенства России по мотокроссу.

Как сообщили Накануне.RU в компании, состязания будут приурочены ко Дню города и соберут более 250 спортсменов разных возрастных и профессиональных категорий. В том числе состоится заезд в "королевском классе" – на самых мощных мотоциклах.

Организовать соревнования по расширенной программе и увеличить количество участников позволила помощь нефтяников, которые выделили средства на реконструкцию гоночной трассы и обновление инфраструктуры. Как отметил президент Федерации мотоциклетного спорта ХМАО-Югры Сергей Анисимов, благодаря поддержке "Мегионнефтегаза" мотоспорт в регионе развивается, а Мегион входит в тройку лучших российских городов по уровню организации всероссийских соревнований.

"Участие в реализации общественно значимых проектов – один из приоритетов социальной политики нашей компании, – прокомментировал генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. – Совместно с региональными властями мы поддерживаем инициативы югорчан, направленные на сохранение культурного наследия, популяризацию спорта. И тот высокий уровень, на котором сегодня находится мотоциклетный спорт в Мегионе, – яркий пример эффективности такого партнерства".