Военкор Поддубный рассказал об отступлении ВСУ из Северска к Бахмуту

ВСУ пытаются укрепить оборону Бахмута, перебрасывая на данное направление подразделения из попавшего в оперативное окружение Северска. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Несмотря на наличие отдельных очагов сопротивления в Северске, уже идет зачистка восточных районов города от украинских боевиков. На этом фоне началась переброска подразделений ВСУ к Бахмуту, где активно наступают отряды «ЧВК Вагнера». Очевидно, таким образом украинское командование пытается сдержать продвижение штурмовиков, ранее успешно проявивших себя при освобождении Попасной и других населенных пунктов Донбасса.

По информации Поддубного, в район Бахмута и Соледара уже перенаправлены до 2 батальонов ВСУ.

«Также командование группировкой ВСУ на линии Бахмут – Северск перебросило часть ствольной и реактивной артиллерии из-под Северска в район Бахмута (Артемовска), тем самым усилена оборона Соледара и Артемовска», — отмечает он.

Военкор подчеркивает, что противник покидает позиции скрытно, отходя из Северска мелкими группами.