Военкор Поддубный рассказал об отступлении ВСУ из Северска к Бахмуту

16 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России ДНР и ЛНР
Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

Военкор Поддубный рассказал об отступлении ВСУ из Северска к Бахмуту

ВСУ пытаются укрепить оборону Бахмута, перебрасывая на данное направление подразделения из попавшего в оперативное окружение Северска. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Несмотря на наличие отдельных очагов сопротивления в Северске, уже идет зачистка восточных районов города от украинских боевиков. На этом фоне началась переброска подразделений ВСУ к Бахмуту, где активно наступают отряды «ЧВК Вагнера». Очевидно, таким образом украинское командование пытается сдержать продвижение штурмовиков, ранее успешно проявивших себя при освобождении Попасной и других населенных пунктов Донбасса.

По информации Поддубного, в район Бахмута и Соледара уже перенаправлены до 2 батальонов ВСУ.

«Также командование группировкой ВСУ на линии Бахмут – Северск перебросило часть ствольной и реактивной артиллерии из-под Северска в район Бахмута (Артемовска), тем самым усилена оборона Соледара и Артемовска», — отмечает он.

Военкор подчеркивает, что противник покидает позиции скрытно, отходя из Северска мелкими группами.

Теги: военкор поддубный, бахмут , северск, всу, чвк вагнера, попасная



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети