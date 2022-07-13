В Урае запретят отдыхать на берегу реки из-за гибели ребенка

В Урае из-за гибели на реке Конда мальчика 2008 года рождения запретят не только купаться, но и отдыхать на берегу, сообщили Накануне.RU в администрации.

Трагедия произошла вчера. Ребенок ушел купаться с друзьями, никого не предупредив. У Конды быстрое течение и есть подводные воронки, вероятно, ребенок попал в одну из них и ушел под воду. Спасатели нашли тело только ночью.

После произошедшего глава города Тимур Закирзянов провел экстренное совещание.

"Урайцы! В нашем городе нет мест для купания. Река опасна. Скорость течения, рельеф дна и другие причины объясняют невозможность организовать местный пляж! Будьте внимательны, предостерегите детей!", - обратился мэр города к жителям.

Сегодня будут приняты новые постановления, которые исключают возможность отдыха в зонах, которые долгое время считались местом отдыха возле воды.

Отметим, что в Югре это четвертый за неделю случай гибели ребенка на водоеме. Ранее ребенок утонул в озере Окунево в Советском районе, еще один случай произошел в Нижневартовском районе, другой — в Лангепасе.