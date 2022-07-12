12 Июля 2022
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Армия и ВПК В России
Дмитрий Рогозин на фоне ракеты Сармат (2022) | Фото: t.me/rogozin_do / Дмитрий Рогозин

Рогозин показал фото ядерной ракеты "Сармат"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал фото на фоне ракеты "Сармат", лежащей на железнодорожной платформе в чехле.

"Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству", - подписал снимок глава госкорпорации в своем Telegram-канале.

21 июня президент России Владимир Путин заявил, что первая новейшая баллистическая ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце этого года.

Первый испытательный пуск ракеты (он стал успешным) был проведен в конце апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области. А уже через несколько дней Рогозин поспешил заверить, что "первый полк ВС РФ, укомплектованный межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", планируется сформировать в Красноярском крае не позднее осени".

Дмитрий Рогозин на фоне ракеты Сармат.(2022)|Фото: t.me/rogozin_do / Дмитрий Рогозин

Теги: дмитрий рогозин, сармат, ракета



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