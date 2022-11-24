24 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: YouTube Минобороны

Разработчик "Сармат" назвал ее "надежным щитом" России на 50 лет

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ в ближайшие 50 лет.

Об этом сообщил генеральный директор и конструктор Государственного ракетного центра им. В.П. Макеева [разработчик ракеты] Владимир Дегтярь. "Созданный кооперацией предприятий во главе с Государственным ракетным центром, «Сармат» в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, надежно обеспечивать безопасность России от внешних угроз", - заявил он. Он назвал это "надежным щитом" и главным фактором сдерживания в "сегодняшних геополитических условиях".

Дегтярь отметил, что ракетный комплекс уже запущен в серийное производство и обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием, сообщает "Российская газета".

Ранее уже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал фото на фоне ракеты "Сармат", лежащей на железнодорожной платформе в чехле.

Теги: Сармат, ракеты



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