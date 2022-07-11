В Тюменской области взыскали компенсацию в пользу шестилетней девочки, на которую напала собака

В Тюменской области в пользу шестилетней девочки, которую покусала бездомная собака, взыскали компенсацию морального вреда, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Бродячее животное с чипом в ухе напало на девочку вечером 14 апреля на одной из улиц села Бердюжье. У девочки остались раны на лице, под правым глазом, на левой части волосистой области головы. Причинен легкий вред здоровью ребенка, ей наложили швы.

"Представитель ответчика администрации Бердюжского муниципального района иск не признала, в суде рассказала, что поскольку в полномочия администрации входит отлов и возврат на прежние места обитания бездомных собак, были заключены соответствующие муниципальные контракты. Эту собаку поймали, но выпустили, она не была агрессивной. Поскольку ребенка покусала собака, не имеющая владельца, а в соответствии с гражданским кодексом РФ на органы местного самоуправления и полицию возлагается обязанность принимать меры к розыску собственников безнадзорных животных, также законодателем закреплено правило об автоматическом возникновении муниципальной собственности на безнадзорных животных в целях избежания бесхозяйности. Таким образом ответственность за причиненный моральный вред, по данному делу, несет администрация района", - говорится в сообщении.

Сумма компенсации была определена учетом возраста пострадавшей. Она была сильно напугана, долго лечилась.

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с администрации компенсацию морального вреда, на заявленную сумму в размере 30 000 рублей. Решение в законную силу не вступило.