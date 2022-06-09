Минобороны: готовится провокация с отравляющими веществами в Сумах

Сотрудники украинской Службы безопасности готовят провокацию с химическими веществами в городе Сумы.

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев, они планируют обвинить Россию. Отмечается, что по приграничным российским районам подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из Сумской области. "После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими ВС, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества", — заявил Мизинцев.

Инцидент будет зафиксирован специалистами Организации по запрещению химического оружия и использован для последующего обвинения военных РФ в применении химического оружия против мирного населения.

Ранее стало известно, что киевский режим под руководством западных кураторов готовит очередную провокацию против России по "бучинскому сценарию".