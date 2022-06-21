С 1 июля из Мелитополя в Крым пойдут пассажирские поезда

С 1 июля между Мелитополем (Запорожская область Украины) и Крымом начнется в тестовом режиме пассажирское железнодорожное сообщение, сообщил генеральный директор Мелитопольских железных дорог Алексей Ефремов.

"Запущено грузовое сообщение с Крымом, инфраструктурный узел оживает. С 1 июля планируется в тестовом режиме пассажирского сообщение с Крымом. Пассажиры будут обеспечены всем необходимым. Это эпохальное событие", - цитирует Ефремова РИА Новости.

В первом составе, который отправится на полуостров, будет всего три вагона, они смогут увезти 250 пассажиров.