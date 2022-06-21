21 Июня 2022
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Патриарх Кирилл посещает участников СВО в военном госпиталей. (2022) | Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь Палкин Сергей Власов

В военном госпитале им. Вишневского, где лечат участников СВО, на окнах в реанимации начали проступать образы святых

Патриарх Кирилл сегодня посетил центральный военный госпиталь им. Вишневского Минобороны РФ. Глава РПЦ встретился с участниками специальной военной операции РФ на Украине, помолился в госпитальном храме, подарил пациентам гостинцы.

В сообщении пресс-службы патриарха говорится, что "также Святейший Владыка осмотрел изображения, проявившиеся на стеклах дверей в реанимационном отделении". "В хирургическом центре они стали появляться на всех этажах, начиная с Пасхи. Первым проявился силуэт, похожий на образ Богородицы", - говорится в пресс-релизе по итогам визита.

Патриарх передал госпиталю икону с образом Архангела Михаила.

"Очень важно, чтобы наши военнослужащие, наша армия всегда были на стороне добра. Это будет обеспечивать им не только полную поддержку со стороны народа, но и несомненно поможет обретать Божественную поддержку в ответ на их подвиг — поддержку силой Божественной, через святого Архистратига Божиего Михаила. Вот почему я хотел вручить именно эту икону и пожелать и руководителям госпиталя, и всем сотрудникам успехов в трудах, возрастания в профессиональном плане, а самое главное, пожелать всегда сохранять сердце, открытое навстречу человеческой скорби", - сказал Патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл посещает участников СВО в военном госпиталей.(2022)|Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь Палкин Сергей Власов

Теги: военный госпиталь, патриарх кирилл, военная спецоперация



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