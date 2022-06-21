В военном госпитале им. Вишневского, где лечат участников СВО, на окнах в реанимации начали проступать образы святых

Патриарх Кирилл сегодня посетил центральный военный госпиталь им. Вишневского Минобороны РФ. Глава РПЦ встретился с участниками специальной военной операции РФ на Украине, помолился в госпитальном храме, подарил пациентам гостинцы.

В сообщении пресс-службы патриарха говорится, что "также Святейший Владыка осмотрел изображения, проявившиеся на стеклах дверей в реанимационном отделении". "В хирургическом центре они стали появляться на всех этажах, начиная с Пасхи. Первым проявился силуэт, похожий на образ Богородицы", - говорится в пресс-релизе по итогам визита.

Патриарх передал госпиталю икону с образом Архангела Михаила.

"Очень важно, чтобы наши военнослужащие, наша армия всегда были на стороне добра. Это будет обеспечивать им не только полную поддержку со стороны народа, но и несомненно поможет обретать Божественную поддержку в ответ на их подвиг — поддержку силой Божественной, через святого Архистратига Божиего Михаила. Вот почему я хотел вручить именно эту икону и пожелать и руководителям госпиталя, и всем сотрудникам успехов в трудах, возрастания в профессиональном плане, а самое главное, пожелать всегда сохранять сердце, открытое навстречу человеческой скорби", - сказал Патриарх Кирилл.